越南明星表演秀 推廣台灣品牌
擔任台灣精品越南市場代言人的本地知名演員兼歌星明恆（Minh Hang）今天在胡志明市以熱情歌舞演出及親自主持抽獎等活動，推廣台灣品牌，現場湧現年輕消費者人潮，氣氛非常熱鬧。
由經濟部國際貿易局主辦、對外貿易發展協會執行的「台灣精品（Taiwan Excellence）」推廣活動今年在越南邁入第7年。主辦單位昨天起在胡志明市Crescent Plaza購物中心設置「台灣精品體驗行銷專區」，閃亮展出相關優質產品，讓民眾參觀與體驗。
參加今年台灣精品活動廠商包括喬山健康科技（Johnson Health Tech）、百略醫學（Microlife）、宏碁（Acer）、華碩（Asus）、宏達電（HTC）、微星（MSI）、納智捷（Luxgen）、光陽（Kymco）、Horien Eye Secret 和SH-RD等14項品牌，共推薦具有優越品質與功能的運動休閒設備、資訊科技和生活保健共67個產品。
主辦單位今天還邀請明恆到場，與消費者互動與交流，透過問答有獎遊戲等活動，將台灣產品推薦給在場消費者。明恆還在現場演出性感魅力的歌舞表演，獲得以年輕為主消費者的讚賞。
今天上午由明恆主持的抽獎活動，共有5人獲獎，其中2人獲得胡志明市-台灣來回機票的獎項，1人獲得Adata硬碟，另2人獲得Zenfone手機等。
明恆的知名度與熱情魅力演出，活動現場吸引大批消費者的熱烈迴響，氣氛非常熱鬧。1060115
(中央社)
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