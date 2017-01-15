星國國際獅王爭霸賽 台灣舞獅團拚了

新加坡第10屆牛車水新春國際獅王爭霸邀請賽，有10國共17隻舞獅團參賽，其中，新竹聯豐龍獅戰鼓團、德勝館龍獅團代表台灣全力拼賽，為台灣爭取最高榮譽。

今年是新加坡第10年舉行國際獅王爭霸邀請賽，包括台灣、澳洲、中國大陸、香港、澳門、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及越南參賽，不少國家派出兩支隊伍參賽。

邀請賽昨晚開鑼，吸引大批新加坡人及歐美國家旅人觀賽，欣賞華人傳統的舞獅文化。

由於國際獅王爭霸賽所有的獅手都必須要在踩在高樁上表演，配合著鑼鼓聲，來回跳躍展現舞獅的各種神態，凸顯這項屬於華人社群的舞獅技藝精髓。

新竹聯豐龍獅戰鼓團昨晚首度出賽，表演過程中雖不慎跌落高樁，仍奮力重新站上獅樁，全場觀眾則報以熱烈掌聲。

德勝館龍獅團的獅手舊傷未癒，雖帶傷上陣仍奮力在高樁上展現維妙維肖的舞獅動作，大會主辦單位也在賽後稱許台灣隊伍所展現的運動家拚勁態度。

這項國際獅王爭霸邀請賽，今晚將繼續進行第二天賽程，新竹聯豐龍獅戰鼓團和德勝館龍獅團也將全力拚搏搶下好成績。1060115

(中央社)