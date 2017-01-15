澎湖推木球運動 爭全國錦標賽主辦權
澎湖首屆新生盃木球學生會員聯誼賽，今天在馬公國際廣場前的草坪進行，同時為今年全國木球錦標賽和爭取2018年世界盃沙灘木球錦標賽熱身。
今天首次舉辦的新生盃木球賽，計有大人和學生所組成的20隊近100名男女老少選手，同場競技，相互切磋球技，還有不少路過的民眾下場體驗一番。
澎湖木球委員會主委陳明宗表示，木球運動不受季節、天候、場地和年齡等影響，縱然是東北季風呼嘯，也都可以進行，算是在澎湖各項運動賽事中，最適合推廣的運動之一，像今天的凜冽的東北風下，草坪上還可看到這麼多的民眾在參加比賽。1060115
(中央社)
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