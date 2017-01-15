莒光園地同志節目 YouTube遭檢舉下架
國軍「莒光園地」播出以同志議題為內容的單元劇，引起正反兩方極大的討論。這段短片放在影音頻道上，卻被檢舉到下架；不過也有在單元劇中演出的軍官表示，「身為本片演員，無比榮耀！」
國防部的軍事教育節目「莒光園地」首見製播同性戀議題，引發正反方熱議。該單元劇名為「彩虹」，描述一名男同志官兵家庭關係不睦，入伍後又遭逢「兵變」的故事，在部隊心輔官介入關懷後，始有好轉的故事。值得注意的是，影片內容僅止於牽手及擁抱，卻在「Youtube」影音平台遭檢舉下架。
搶救台灣希望聯盟13日在臉書上分享此一訊息，痛批「這個政府不用看醫生嗎？」聯盟指出，衛福部老是跟大家說愛滋病是小感冒，「試想，愛滋病的溫床如果是在軍隊中展開，台灣變成什麼樣的島嶼？」不少網友附和表示「這個可悲政府」、「不用中共攻台，台灣自己就內部瓦解了」。
國防部發言人臉書13日晚間po出國防部官方回應，指出單元劇播出後，受到各界關注與指教，國防部深表感謝，同時尊重社會各界多元意見；單元劇的內容核心著重於運用輔導機制的整合，尤其在同袍的友善關懷下，主動協助官兵在面對感情困擾時，能夠適時獲得軍中輔導機制與家庭支持系統的協助，能於軍中安心服務。
這篇po文得到4455人按讚，絕大多數留言的網友肯定國防部的做法，有位名為梯子徐的網友留言表示，他是陸軍少尉退伍，因為這個單元劇，退伍多年來第一次讓他感到無比驕傲自己曾是國軍的一分子。
有網友留言表示感謝國防部在討論這麼激烈的時候願意為了平權挺身而出，這在性平教育上跨出一大步；還有名為宜修吳的心輔官留言表示，同志議題存在軍中本就不是掩耳盜鈴可以解決的，對於國軍願意正視相關議題，他給予極高評價，「身為本片演員，無比榮耀！」1060115
(中央社)
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