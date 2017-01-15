落實新南向 越捷台中直飛胡志明首航

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為落實新南向政策，台中市觀光旅遊局積極推廣廉價航空以台中國際機場為第2個起降機場，越捷航空「台中－胡志明市」航線今天正式開航，每週4天從台中出發直飛越南。

越捷航空今天在台中國際機場舉行「台中－胡志明市」首航儀式，台中市觀光旅遊局長陳盛山、市議員陳世凱、台中國際機場主任張瑞澍、越捷航空台灣區代表聶琨霖、越捷航空台灣總代理董事長陶世龍等人共同出席，歡迎首航到台中的92名越南旅客，也歡送149名首航旅客前往胡志明市。

陳盛山表示，越捷航空「台中－胡志明市」航線為越捷在台的第5條航線，台中也成為越捷在台第4個航點。首航後，未來每週4天從台中出發直飛越南，民眾前往越南將有更多的航班選擇，也期待隨著開航，國際旅客以台中國際機場為門戶暢遊中台灣。

陳盛山指出，台中具有海空雙港優勢，這2年市府整合中台灣7縣市觀光旅遊資源，推動中進中出的國際入境觀光模式，以3到5小時航程距離為目標拓展國際航線航班，成功帶動國際觀光旅客倍增，旅客量年年大幅成長，顯示台中機場作為國際機場已累積一定能量。

聶琨霖表示，目前越捷航空共經營台北—胡志明市、台北—河內、台南—胡志明市、高雄—胡志明市航線，隨著台中—胡志明市航線的開通，越捷將成為往返台越航線、在台航點最多的外籍廉航公司。1060115

(中央社)