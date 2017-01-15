新北二重疏洪越堤道車禍 5人受傷

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新北市新莊區21號越堤道往三重方向，今天下午約4時發生2輛轎車、4輛機車車禍，共造成5人受傷送醫急救。

越堤道路車禍現場機車倒下，碎片散落一地。

新北市府消防局表示，這起車禍共6輛車撞在一起，有2名轎車傷者、3名機車傷者送醫，分別送往板橋亞東醫院、新莊新泰醫院，及衛福部台北醫院，後續交員警處理。1060115

(中央社)