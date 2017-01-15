梅李桃櫻盛開 高雄桃源輕旅行正夯

高雄市桃源區的山櫻、吉野櫻已經綻放，還有梅、李和桃花也不遑多讓，走一趟桃源區，就能欣賞夾道繽紛的花朵爭豔，美不勝收。

高市府原住民事務委員會推薦，賞櫻花以桃源櫻花公園、那瑪夏瑪雅農路及青山段最多，一株株的粉嫩色的山櫻花綻滿枝頭，山坡地上就像鋪了粉紅的地毯，吸引不少遊客下車漫步林間，享受難得的浪漫的景緻。

桃源和那瑪夏區也種植了很多的梅李和桃子，早春是梅李桃花怒放，在道路兩旁接力開花、百花爭妍，非常美麗，原民會建議最佳賞梅據點在桃源梅山里、那瑪夏民權國小一帶。

觀光局建議遊客賞花不要忘了茂林區每年10月到翌年3月是賞蝶季，翩翩飛舞的紫斑蝶滿佈於步道，牠們忙著尋找蜜源食草棲息越冬，等候天暖再北遷；此時民眾可以近距離觀賞，體驗在原鄉花蝶共舞的浪漫。

結合原鄉賞花遊程，市府規劃了「高雄原味輕旅行」遊程，包含民宿、餐廳、工坊及景點等，還融入在地原住民族人文歷史，還有以文化為主的「卡那卡那富族．森體驗」及農產品為主的農事體驗等，歡迎民眾體驗原鄉的好山好水。1060115

(中央社)