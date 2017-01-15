梅李桃櫻盛開 高雄桃源輕旅行正夯
高雄市桃源區的山櫻、吉野櫻已經綻放，還有梅、李和桃花也不遑多讓，走一趟桃源區，就能欣賞夾道繽紛的花朵爭豔，美不勝收。
高市府原住民事務委員會推薦，賞櫻花以桃源櫻花公園、那瑪夏瑪雅農路及青山段最多，一株株的粉嫩色的山櫻花綻滿枝頭，山坡地上就像鋪了粉紅的地毯，吸引不少遊客下車漫步林間，享受難得的浪漫的景緻。
桃源和那瑪夏區也種植了很多的梅李和桃子，早春是梅李桃花怒放，在道路兩旁接力開花、百花爭妍，非常美麗，原民會建議最佳賞梅據點在桃源梅山里、那瑪夏民權國小一帶。
觀光局建議遊客賞花不要忘了茂林區每年10月到翌年3月是賞蝶季，翩翩飛舞的紫斑蝶滿佈於步道，牠們忙著尋找蜜源食草棲息越冬，等候天暖再北遷；此時民眾可以近距離觀賞，體驗在原鄉花蝶共舞的浪漫。
結合原鄉賞花遊程，市府規劃了「高雄原味輕旅行」遊程，包含民宿、餐廳、工坊及景點等，還融入在地原住民族人文歷史，還有以文化為主的「卡那卡那富族．森體驗」及農產品為主的農事體驗等，歡迎民眾體驗原鄉的好山好水。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。