中國大媽愛跳廣場舞　撐起數千億元市場

我要評比

愛跳廣場舞的中國大媽，總人數突破1億，因此衍生出來的消費，如廣場舞舞衣舞鞋、廣場舞音響、廣場舞折扇、廣場舞平板等，估計整個產業市場規模上看人民幣1000億元（新台幣4700億元）。

中國大陸「央視財經」微信公號今天報導，根據調查，中國大媽跳廣場舞的月均花費一般在300至500元。這個花費雖然不多，但乘以1億人，得出的數字可就是天文數字。

愛跳廣場舞的中國大媽說，每月通常會買衣服、鞋子，通常跳一個舞就換一個衣服。

雖然並非所有的中國大媽都會為跳廣場舞置辦專門的服裝，但舞衣舞鞋是其中最突出的剛性需求。有些當紅的舞衣或舞鞋商品在電商平台上，單月銷量甚至可達上萬件。

報導說，由廣場舞衍生出來的消費，還有廣場舞音響、廣場舞折扇、廣場舞平板等，目前已經有了產業的雛形。

方正證券則估計，廣場舞所衍生的產業市場規模約為500億至1000億元。1060115

(中央社)