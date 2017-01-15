英若遭逐出歐洲市場 可能改變經濟模式

英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）在德國報紙今天刊出的專訪中指出，英國若未達成任何市場協議就離開歐洲聯盟，可能要改變經濟模式以重拾競爭力。

英國幾乎是明白威脅，可能利用企業稅作為脫歐談判的碼。蒙德告訴「週日世界報」（Welt am Sonntag），英國希望保持歐洲經濟型態，維持一致的稅制與監管制度。

但當他被直接問到有關英國打算降低企業稅一事，韓蒙德表示：「若我們被迫跟別人不一樣，那我們就得有所轉變。」

他說：「如果我們無法進入歐洲市場，如果我們被關在門外，如果英國在缺乏進入歐洲市場協議下脫離歐盟，那至少短期內我們恐受經濟衝擊。」

韓蒙德指出：「在這種狀況下，我們恐被迫改變我們的經濟模式，我們將得改變我們的模式以恢復競爭力。我們將改變我們的模式，然後我們會回來，具競爭力地迎戰。」（譯者：中央社許湘欣）1060115

(中央社)