馬拉松做公益 舒跑哥呼朋引伴

馬拉松常客「舒跑哥」今天再次現身金門，每跑1公里就捐出新台幣100元給金門家扶中心。他和跑友今天共捐出30多筆款項，並希望明年帶更多的人來參與金門馬拉松兼做公益。

40多歲的「舒跑哥」詹益榮繼去年參與金門馬拉松賽事後，今年再以金門馬拉松開啟他2017年征戰各地馬拉松的序幕，他希望參與全國各大知名馬拉松賽事，為各地家扶中心籌募兒童保護基金，協助受虐兒童，讓他們免於受暴而傷亡，有一個重生的機會。

去年，舒跑哥獨自一人參與金門賽事；今年，在他號召下，台灣各地30多名陪跑者搭機前來助陣，跟著他參與金門全馬路跑，同時慷慨解囊救助金門弱勢兒童。

舒跑哥說 ，40多歲才接觸馬拉松，覺得馬拉松是相當有意義的事；而結合公益，讓更多的人一起參與，更有意義，從此和馬拉松結下不解之緣。

與舒跑哥同跑的跑友都是從台灣來，其中包括活動贊助單位維他露基金會執行長侯至祥。特別的是，一名跑友30年前曾在金門當兵，這次藉著跑步回憶昔日的戰地生活。另外，一對住台中的馬拉松同好鄭宗政夫婦，則是選擇結婚紀念日來金門跑馬拉松，慶祝之餘並攜手做公益，獲得同好稱頌。

舒跑哥說，希望明年帶更多的人參與金門馬拉松，期待更多的人來這裡參與公益。

除了金門馬拉松，舒跑哥預定今年還將參加20場左右的路跑活動。他以金門馬拉松為今年首站，每跑1公里，就捐出新台幣100元做為家扶中心兒童保護工作經費。

舒跑哥和陪跑者今天捐出30多筆款項，由金門家扶中心主任李桂平代表接受。李桂平期盼這項活動能持續發揚下去，更希望透過舒跑哥帶來更多的跑者，來領略金門的美麗；同時期待更多的人參與公益活動，協助家扶中心推展更多的兒童保護業務。大家相約明年再見。1060115

(中央社)