涉性侵韓女 詹姓司機臉書誠心向佛

詹姓計程車司機涉對3名來台的韓妹下藥，遭羈押獲准。詹嫌的個人臉書上，皆是勸人為善的佛法勸世文，還曾在103年8月間詔告朋友，說自己當起無障礙愛心計程車司機，歡迎搭乘。

詹姓計程車司機涉嫌對3名來台遊玩的韓國女子下藥，並趁1女昏迷不醒時性侵。士林地檢署今天聲押詹男獲准，他被移送上囚車前，面對媒體提問，低頭不語，後來幾乎腳軟被法警拖著走。

而詹嫌的個人臉書上，清一色均是勸人為善的佛法勸世文，並以法號「釋善明」自稱，並在工作地點上填寫自己是「西方極樂世界員工」，積極塑造自己是名虔誠信徒。

如今發生這起下藥案件，不僅個人臉書遭網友肉搜，還在幾乎每篇勸世文底下留言，批評詹嫌「違背佛理」、「丟台灣人的臉」等語，更讓所信仰的佛教蒙羞。

另外，詹嫌於民國103年8月還在臉書上發文，表示自己目前擔任無障礙愛心計程車司機，表示「有需要的菩薩可私訊小弟詢問感恩各位菩薩 于千 合十」，並上傳約10張的車輛照片。

不少網友獲悉詹嫌是駕駛「愛心」計程車時，憂心標榜愛心的計程車司機也可能是性侵之狼，紛紛呼籲大家應搭乘UBER，因為登記成UBER司機並需要附上警政單位核發的良民證；但也有網友認為，不應一竿子打翻一船人，還是有盡責、善良的司機在街頭流動。1060115

(中央社)