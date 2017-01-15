江西副鎮長挪用公款 被查後悔不已

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江西省萍鄉市湘東區廣寒寨鄉人大主席劉安林涉嫌挪用公款，他被紀委調查後稱，假借單位拖欠工資之名，賴著款項不還，最終受到紀律處分，咎由自取，對此後悔不已。

2016年10月，湘東區在對東橋鎮進行扶貧資金使用情況專項巡察時，收到信訪件反映部分村民已交建房報批費，卻未領到集體土地使用證問題。

中國紀檢監察報1月15日報導，隨後，巡察組深入該鎮10多個村組搜集相關線索，發現時任東橋鎮政府副鎮長的劉安林存在重大嫌疑，由區紀委組成調查組展開調查。

調查組透過調查，證實了劉安林的違紀問題，他利用分管土地、城建工作的職務便利，以其子傷害他人急需錢交納醫藥費為由，意圖借款，並在未履行相關審批手續的情況下，分2次從村民建房報批費中挪用共計4萬元人民幣。

(旺報)