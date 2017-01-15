麗寶outlet mall正式開幕 搶農曆年消費大餅

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麗寶集團董事長吳寶田（左四起）、台中市長林佳龍、鎮瀾宮董事長顏清標等人，象徵性啟動LED字幕球，宣告麗寶Outlet Mall正式開幕。（王文吉攝）

全台最大的度假型購物中心「麗寶OUTLET MALL」昨風光開幕。（王文吉攝）

名主播李文儀擔綱主持人，特別帶來紅貴賓亮相，為館內寵物狗樂園代言。（王文吉攝）

伊林模特兒展示館內休閒、運動、潮牌等服飾。（王文吉攝）

伊林模特兒為麗寶Outlet Mall品牌走秀，扮演無臉男的女童萌萌也受邀秀童裝。（王文吉攝）

麗寶集團董事長吳寶田現場宣布啟動Outlet Mall二期投資。（王文吉攝）

麗寶Outlet Mall重金禮聘日本團隊規畫、招商及營運，滿足休閒度假、親子遊憩、友善寵物、美食餐廳等需求。（王文吉攝）

麗寶集團董事長吳寶田（前排左1）親自視察OUTLET MALL開幕日的業績表現，顯得信心滿滿。（王文吉攝）

開幕日遊客湧入麗寶獨家引進的「札幌藥妝」，近6千項保養、美妝產品，與北海道完全零時差。（王文吉攝）

「北海道天使布丁」也是麗寶Outlet Mall獨家，採用北海道純正牛奶、奶油的手工布丁，口感特別滑順。（王文吉攝）

麗寶Outlet Mall試營運3週狂吸80萬進館人次，上午正式開幕，備戰農曆年連假消費大餅；集團董事長吳寶田現場宣佈啟動Outlet Mall二期投資，經營團隊則透露，預定地位於樂園東方約50公頃土地，初步規畫類似輕井澤、高爾夫球場氛圍，規模約在15億元左右。

上午開幕式邀伊林模特兒走秀，展示館內休閒、運動、潮牌等服飾，名主播李文儀擔綱主持人，特別帶來紅貴賓亮相，為館內寵物狗樂園代言，包括台中市長林佳龍、鎮瀾宮董事長顏清標、國民黨副秘書長楊瓊瓔、市議員李麗華、陳本添等人都到場祝賀，眾人象徵性啟動LED字幕球，宣告麗寶Outlet Mall正式開幕。

吳寶田致詞時表示，2006年該集團花了20多億元標購債權，參與不良資產重整，3年前更名為麗寶麗園，並興建福容大飯店，成立Outlet Mall，接下來將展開二期開發，而摩天輪將在3月份開放，F3國際賽車場預定年底營運，他強調，麗寶積極開發后里，年年都有建設，也希望台中市政府、議會加速推動外埔發展。

林佳龍稱讚，麗寶是創造歡樂的企業，提供休閒娛樂、逛街購物的好去處。他還說，麗寶摩天輪有制高點優勢，可遠眺大台中山海景觀，並搶先預定摩天輪的「蛋黃區」，要掛上花博LOGO，期待園區發展帶動北台中繁榮。

麗寶樂園度假區擁有全台唯一度假型outlet mall，占地6.6公頃，樓地板面積達2萬坪，共規畫110個櫃位，提供完整產品線，其中30%是餐飲，另外70%為零售，獨家引進「北海道天使布丁」、「札幌藥妝」。

副董事長陳志鴻表示，outlet mall去年12月24日起試營運，跨越耶誕節、元旦連假至今3周期間，共吸引80萬人次到訪，今年農曆年連假雖短，預估有40至50萬人入園。

(中時)