寒士尾牙募款危機 單親媽急問：還辦嗎

我要評比

公益團體年年舉辦寒士尾牙，讓街友、獨居長輩、清寒家庭等弱勢團體也能享用一團圓飯。距離尾牙剩6天，仍有3成經費沒著落，不少單親媽媽、街友打電話急問今年是否如期舉辦。

由創世、華山、人安策略聯盟共同舉辦的寒士吃飽30尾牙，今年邁入第27屆，原本計畫在全台16處同時舉辦，宴請近4萬名寒士、街友暨獨居長輩、清寒單親媽媽等社會弱勢，吃頓溫馨暖食、享有過年團圓氣氛。

不過，面臨景氣寒冬，寒士尾牙的募款也陷入危機。創世基金會今天表示，眼看距離尾牙的時間只剩下短短6天，卻仍有3成服務經費沒著落，不少單親媽媽及街友朋友也紛紛打電話詢問今年尾牙是否如期舉辦。

創世基金會指出，富邦慈善基金會日前大力捐助新台幣500萬元、共1000桌的餐食經費，盼拋磚引玉，鼓勵民眾揪團響應認桌5000元、應急紅包500元，助寒士朋友過個好年。劃撥帳號：50088419（備註尾牙小組），愛心專線2397-0101分機110。1060115

(中央社)