台中建國市場年貨園遊會 熱鬧滾滾
為促進年貨買氣，台中市公有建國零售市場分別於昨天與今天舉行年貨園遊會，並舉辦抽獎活動，吸引上千名民眾參加，熱鬧滾滾。
台中市公有建國零售市場自治會長蔡鈴欽表示，舉辦年貨園遊會的構想，來自建國市場內一群年輕人的創意，希望建立行銷新思維與構想，吸引不同層面客群消費，帶動市場買氣與促進地方繁榮。
應邀出席活動的台中市議員邱素貞指出，台中新建國市場於去年9月啟用，共有700多個攤位，建築美輪美奐，具有傳統市場人情味與趣味。
另外，邱素貞也提到，建國零售市場自治會舉辦園遊會，準備豐富獎品，果然帶動買氣，採買民眾相當多，市場內人聲鼎沸，為市場營運博得好彩頭。1060115
(中央社)
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