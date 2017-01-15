鄭錡鴻二赴魔法學校 爭取固定先發

中信兄弟左投鄭錡鴻歷經2年低潮，去年在一軍負擔17場先發是近4年最多；季後再度赴美國在德州棒球學校訓練半個月，新球季爭取固定先發。

鄭錡鴻現年31歲，中華職棒生涯邁向第7個球季；在10多年前他是台灣青棒頂級左投，2004年展開旅美生涯，效力藍鳥隊系統，不過受到傷痛影響，6年間最高只到高階1A。

鄭錡鴻今天在松菸的舞台出席座談對年輕人演講，主題是「失敗讓我堅強」。鄭錡鴻分享2007年在美國小聯盟最風光的時候，但也是最戲劇化的時刻。

他當年先發28場拿下11勝5敗、防禦率2.7，獲選藍鳥隊1A的年度最佳球員，受邀到大聯盟主場領獎；沒想到領完獎，回到小聯盟時，秋訓時發現左肩關節唇撕裂傷，開刀治療。

一直到2009年結束旅美，回到台灣加入兄弟象，鄭錡鴻沒有找回昔日頂尖左投的身手。近兩年表現不如預期，2015年底他決定赴美，到德州棒球學校，與王建民一起訓練。

這個大膽的突破帶來正面的效果，鄭錡鴻在2016年活躍一軍舞台，在兄弟隊本土投手中，先發17場僅次於鄭凱文20場，拿下5勝3敗。

經過前年在德州棒球學校的訓練，他與王建民的東山再起，讓這個機構一度被冠上「魔法學校」的美名。去年總冠軍賽結束後，鄭錡鴻再度赴美，到這個機構的佛州分校，自主訓練2個星期。

鄭錡鴻說，去年加強技術，今年重點在身體協調性、柔軟度，期待今年球季可以站穩先發。

站上演講舞台，鄭錡鴻向20多歲的年輕人分享面對失敗的態度，他說「不用在乎別人的眼光」，盡全力、做好萬全的準備，就能站上屬於自己的夢想舞台。

主持人問他，9局下半關鍵時刻，兩好三壞滿球數、面對4成打擊率強打者，會用什麼球路對決？鄭錡鴻很有自信地說「曲球」，這是他征戰美國的拿手武器。1060115

(中央社)