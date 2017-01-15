遊走中美日 杜特蒂為菲帶進1兆披索

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在「親中遠美」外交策略之下，菲律賓總統杜特蒂在短短7個月內，就為菲律賓帶進1兆披索（約新台幣7203億元）的外國官方發展援助。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）今天引述財政部說，「從去年7月1日迄今，總統光是從中國與日本兩國手中，就已取得將近1兆披索的官方發展援助（ODA）。」

官方發展援助是指外國政府提供的援贈款和低利率長期貸款，用以支持開發中國家進行建設。

日本首相安倍晉三日前訪菲2天，他宣布為菲提供1兆日元的ODA（約新台幣2801億元），菲方將於明天開始與日本政府討論相關細節。

中國大陸也承諾提供同等金額的援助，馬尼拉去年11月已向北京提交基礎建設清單，包括修建港口、整治河道等，菲國財政團隊將於1月第3週前往大陸，討論如何進行這些計劃。

另外數個國家也為菲國提供了官方發展援助，但馬拉坎南宮並未特別點名。

總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）說，大陸與日本應是看到菲國發展與投資潛力，而且對杜特蒂有信心，所以主動提供援助。

安達那並稱，來自大陸與日本的官方發展援助，足以抵消美國「千禧挑戰合作計畫」（MCC）可能暫停援菲所造成的缺口。

MCC對菲第1期援助4億3400萬美元已於去年5月到期，董事會基於對菲國人權狀況的擔憂，去年12月宣布延後表決是否給予菲律賓第2期的援助。

安達那說，政府在掃毒及肅貪行動取得重大成果之後，將把更多心力投注於經濟發展以及扶貧工作。

杜特蒂上任後與美國漸行漸遠，同時也向大陸及俄羅斯靠攏，事實上，大陸是杜特蒂第1個以總統身份訪問的地方。1060115

(中央社)