正妹主播閃辭 蔡尚樺：我要從華視畢業了！

主播蔡尚樺宣布：「三年又四個月，我要從華視畢業了！」（圖／取材自蔡尚樺臉書）

華視主播蔡尚樺擔任氣象主播、主持《華視新聞廣場》，並在臉書直播「尚樺十分鐘說新聞」，不過蔡尚樺今（15日）下午突宣布：「三年又四個月，我要從華視畢業了！」並表示明天將是她最後一天播晚間氣象。

蔡尚樺在臉書發文表示，自己從沒想過會主持政論節目，回憶第一次主持時，自己就像是誤入叢林的小白兔，前期更常因為自責而回家痛哭，她也大讚：「更沒想過能跟偶像蘇大哥搭檔，他真的是一個沒有架子又很棒的前輩」。

蔡尚樺也透露，她離開的這陣子會想陪家人、出國散心，並安慰粉絲「不過別擔心，過個年很快的又會在螢幕上和大家見面了！」至於時間和內容，蔡尚樺則「先容我賣個關子吧～」，預告將會與觀眾見面。

(中時電子報)