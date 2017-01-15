正妹主播閃辭 蔡尚樺：我要從華視畢業了！
華視主播蔡尚樺擔任氣象主播、主持《華視新聞廣場》，並在臉書直播「尚樺十分鐘說新聞」，不過蔡尚樺今（15日）下午突宣布：「三年又四個月，我要從華視畢業了！」並表示明天將是她最後一天播晚間氣象。
蔡尚樺在臉書發文表示，自己從沒想過會主持政論節目，回憶第一次主持時，自己就像是誤入叢林的小白兔，前期更常因為自責而回家痛哭，她也大讚：「更沒想過能跟偶像蘇大哥搭檔，他真的是一個沒有架子又很棒的前輩」。
蔡尚樺也透露，她離開的這陣子會想陪家人、出國散心，並安慰粉絲「不過別擔心，過個年很快的又會在螢幕上和大家見面了！」至於時間和內容，蔡尚樺則「先容我賣個關子吧～」，預告將會與觀眾見面。
(中時電子報)
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