蕉價每公斤破百創新高 攤商高掛防止碰撞

香蕉身價不凡，攤商高掛防止碰撞。(楊騰凱攝)

今日香蕉批發價格來到每公斤100.9元，寫下歷史新高，更是蕉價首度破百，有如「鍍金」，坊間也出現「蕉貴」現象，有攤商開始把香蕉陳列在高處或靠近收銀台的位置，防碰撞也防賊。農糧署指出，天冷欠收致價升，預計3月以後春蕉上市，價格才能趨緩。

香蕉批發價格自元旦以來屢創新高，和去年同期平均價格每公斤53元相比，今日蕉價足足飆漲了90％，實際走訪水果攤位，可以看到香蕉到貨量稀少，最便宜的每台斤也要88元，換算下來，零售價格每公斤超過145元，隨手買一小串，5根香蕉就要104元，在其他零售攤甚至賣到一台斤95元左右的高價，比起平常便宜時5根約30幾元的售價，實在貴氣逼人。

「蕉貴」也讓零售攤把香蕉視為珍寶，不僅會把香蕉放置在離收銀台較近的位置，有的人乾脆把香蕉高高掛起，不能離開視線，一方面防止碰撞影響外觀，另一方面也防竊賊下手。面對香蕉高價，民眾林小姐也直呼，想買香蕉拜拜求財，怎麼還得先破財，「太貴了啦，只能改買別種水果」。

農糧署副署長蘇茂祥指出，冬天本來就不是香蕉主要產季，而現在的冬蕉主要來自中部地區，先前受颱風影響，損失嚴重，加上近日天氣冷，不利生長，可採收的產量不多，整體量低導致價升，預計要到3月、4月春蕉上市，才能讓價格趨緩。

(中時)