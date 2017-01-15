中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

強調「24小時可出貨」 傳播妹缺錢與人合夥販毒遭逮

中時
點閱72
我要評比
2/10
傳播妹缺錢 與人同居販毒遭逮
北市刑大偵二隊破獲販毒集團。（陳鴻偉翻攝）
傳播妹缺錢 與人同居販毒遭逮
吳姓女子（左）從事傳播陪唱工作，經常變裝跑趴幫人助興。（陳鴻偉翻攝）
傳播妹缺錢 與人同居販毒遭逮
警方起獲各式毒品、分裝工具。（陳鴻偉翻攝）
傳播妹缺錢 與人同居販毒遭逮
吳女還曾貼出廣告，明列自己提供的服務和價碼。（陳鴻偉翻攝）

28歲吳姓女子充當陪酒傳播妹，因染毒缺錢，與有女友的25歲吳男合夥販賣毒品，2人一起在桃園租屋，並將住處當成販毒聚點，2嫌為增加產品的可愛度，採用「小惡魔」、「蝙輻俠」等圖案包裝毒品，找來17歲郭姓中輟生當快遞，強調「24小時均可出貨」，因此生意不惡。

北市刑大偵二隊隊長蔡致然指出，警方經循線追查，日前鎖定2嫌作息，趁有毒蟲上門買毒品一舉進入，當場在屋內發現分裝毒品的2嫌，起獲132公克K他命、14包毒咖啡，以及搖頭丸等各式毒品，現場另有電子磅秤、封口機等物品，警方偵訊後，依毒品罪將眾人移送法辦。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時)

關鍵字：傳播妹販毒
點閱72
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。