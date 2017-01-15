強調「24小時可出貨」 傳播妹缺錢與人合夥販毒遭逮

北市刑大偵二隊破獲販毒集團。（陳鴻偉翻攝）

吳姓女子（左）從事傳播陪唱工作，經常變裝跑趴幫人助興。（陳鴻偉翻攝）

警方起獲各式毒品、分裝工具。（陳鴻偉翻攝）

吳女還曾貼出廣告，明列自己提供的服務和價碼。（陳鴻偉翻攝）

28歲吳姓女子充當陪酒傳播妹，因染毒缺錢，與有女友的25歲吳男合夥販賣毒品，2人一起在桃園租屋，並將住處當成販毒聚點，2嫌為增加產品的可愛度，採用「小惡魔」、「蝙輻俠」等圖案包裝毒品，找來17歲郭姓中輟生當快遞，強調「24小時均可出貨」，因此生意不惡。

北市刑大偵二隊隊長蔡致然指出，警方經循線追查，日前鎖定2嫌作息，趁有毒蟲上門買毒品一舉進入，當場在屋內發現分裝毒品的2嫌，起獲132公克K他命、14包毒咖啡，以及搖頭丸等各式毒品，現場另有電子磅秤、封口機等物品，警方偵訊後，依毒品罪將眾人移送法辦。

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(中時)