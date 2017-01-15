SBL》閻總放話留整季 B.戴維斯安心返美
過年前的最後1戰，B.戴維斯交出18分、17籃板、7助攻、5抄截與4火鍋全能數據，幫助台啤70比58強壓台北達欣，相當滿意B.戴維斯表現的台啤總教練閻家驊說：「我從第1天就盯緊他，現在我可確定他配合到整季結束！」
閻總的意思清楚易懂，將用B.戴維斯打完這個球季，決定不再更換洋將，由於過往B.戴維斯待在金酒、達欣時，都會出現下半季逐漸擺爛狀態，可是閻總一點都不擔心，因為他從B.戴維斯報到第1天，就已嚴重警告過了。
「從第1天到現在，我只要有機會就會警告他別鬆懈，他也做到了，」閻家驊說「他在場上都很認真去爭搶籃板或卡位，我認為他夠盡力了，我沒道理不繼續留他，就算放完農曆年價後回來，我相信他也不太可能擺爛了。」
聽到閻家驊這樣講，B.戴維斯強調自己並不在乎，因為不管閻總怎麼講，他都抱持同樣的態度面對，就是上場努力拚就對了，他也在15日晚上隨即搭機返回美國休士頓老家，「因為我一直都在海外打球，都快半年多沒看到家人了。」
不過這麼急著趕回美國的另1主因，是因身為死忠火箭球迷的他，打算趕上21日勇士前往休士頓豐田中心遭遇地主火箭比賽，「當然看家人與朋友很重要，可是這場比賽，我說什麼也不想錯過，當然想在現場看球。」
其實B.戴維斯的到來，確實改變台啤本季走勢，開季在歐布萊恩壓陣下，台啤只拿1勝3敗，把洋將換成B.戴維斯後，台啤12勝6敗，戰績排名也從後段班，逐漸升到穩住第4位置，農曆年後甚至有機會升到第2。
閻家驊說：「今天能夠拿到本季遭遇達欣的首勝，也是過年前的最後1場比賽勝利，我當然很開心，等到下半季開打，我們再來拚。」
(中時電子報)
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