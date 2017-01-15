屏東薑母鴨店席開51桌 邀慈善團體圍爐
屏東市自由路薑母鴨店，連續14年過年前都會舉辦薑母鴨圍爐寒冬送暖活動，邀請在地慈善及社福團體圍爐享用薑母鴨，讓身心暖呼呼。今年共邀請10個慈善團體，席開51桌，並發放60多萬元的紅包及禮品，希望大家都能過個好年。
薑母鴨店老闆陳炳堂的哥哥陳炳隆，14年前在縣警局少年隊擔任組長，看到許多家境不好的青少年，過年也無法吃到豐盛的一餐，因此兄弟倆發起寒冬圍爐活動，警察局也號召在地善心人士及廟宇共襄盛舉，沒想到一辦便成常態，年年都舉辦，規模也一直擴大。
今年共邀請10個慈善團體，席開51桌，一起圍爐共享薑母鴨，各團體也上台表演，炒熱氣氛，提前感受年節熱鬧。現場也準備許多善心人士捐贈的物資，包括桌上型電腦、關廟麵、白米、清潔沐浴用品、睡袋等，發放給各團體，並有紅包摸彩活動，高潮不斷。
縣長潘孟安和縣警察局長方仰寧也到場和大家一起用餐，院生們都吃得很開心，說很期待每年年末的「薑母鴨盛宴」。老闆陳炳堂說，希望這個活動能拋磚引玉，邀請更多人一起來做愛心，讓弱勢團體也能過個快樂溫暖的年。
(中時)
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