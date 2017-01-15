越捷航空台中首航 每周4天直飛胡志明市
越捷航空在台的第5條航線「台中—胡志明市」15日正式開航，一舉躍居往返台、越航點最多的航空公司。台中市觀光旅遊局長陳盛山出席首航典禮時表示，越捷每周4天從台中直飛越南，中台灣民眾前往越南將有更多的航班選擇，配合新南向觀光政策，也期待有更多的越南旅客以台中國際機場為門戶，暢遊中台灣。
越捷航空台中–胡志明首航儀式今日下午在台中機場大廳舉行，有台灣區代表聶琨霖、台灣總代理董事長陶世龍、台中市觀光旅遊局長陳盛山、市議員陳世凱、台中國際機場主任張瑞澍、台中市旅行商業同業公會理事長黃耀德等人出席，除歡迎抵台中的92位越南旅客，也致贈精美首航禮給149名出國旅客，歡送他們前往胡志明市。
陳盛山表示，近2年市府推動「中進中出」觀光模式，帶動國際旅客倍增，民國99年台中機場客運量為128.37萬人次，105年已達238萬人次；此外，台中國際機場以「廉價航空營運中心」為發展目標，觀旅局已接洽10多家廉航，越捷航空的胡志明市開航是正面回應，接下來泰越捷的曼谷線、虎航的澳門線都將加入。
嫁來台中16年的越配裴子晴說，家鄉河內離胡志明市雖有2小時車程，但前往桃園機場搭機，路程遙遠，如今有台中直飛，方便許多；育有1子1女的越配段碧麗也說，傳統航空公司飛胡志明市來回票價1萬多元，過去1年回鄉1次，現台中有廉航直飛，票價便宜一半，用原本錢可買2張來回票，帶孩子一起回家鄉。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。