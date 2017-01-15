越捷航空台中首航 每周4天直飛胡志明市

越捷航空15日在台中國際機場大廳舉辦台中─胡志明市航線首航儀式。（王文吉攝）

台中市觀光旅遊局長陳盛山（中）、台中航空站主任張瑞澍（左二）、中市好禮協會理事長吳炎山（右二）參加越捷航空台中─胡志明市首航儀式。（王文吉攝）

越配裴子晴（右）、段碧麗（左）因越捷航空台中─胡志明市開航，搭乘廉航返鄉，省時又省錢。（王文吉攝）

台中市觀光旅遊局長陳盛山（左一）致贈精美首航禮給搭乘越捷航空的149名旅客，歡送他們前往胡志明市。（王文吉攝）

越捷航空台中–胡志明首航班機，15日下午搭載92位旅客飛抵台中國際機場。（王文吉攝）

越捷航空在台的第5條航線「台中—胡志明市」15日正式開航，一舉躍居往返台、越航點最多的航空公司。台中市觀光旅遊局長陳盛山出席首航典禮時表示，越捷每周4天從台中直飛越南，中台灣民眾前往越南將有更多的航班選擇，配合新南向觀光政策，也期待有更多的越南旅客以台中國際機場為門戶，暢遊中台灣。

越捷航空台中–胡志明首航儀式今日下午在台中機場大廳舉行，有台灣區代表聶琨霖、台灣總代理董事長陶世龍、台中市觀光旅遊局長陳盛山、市議員陳世凱、台中國際機場主任張瑞澍、台中市旅行商業同業公會理事長黃耀德等人出席，除歡迎抵台中的92位越南旅客，也致贈精美首航禮給149名出國旅客，歡送他們前往胡志明市。

陳盛山表示，近2年市府推動「中進中出」觀光模式，帶動國際旅客倍增，民國99年台中機場客運量為128.37萬人次，105年已達238萬人次；此外，台中國際機場以「廉價航空營運中心」為發展目標，觀旅局已接洽10多家廉航，越捷航空的胡志明市開航是正面回應，接下來泰越捷的曼谷線、虎航的澳門線都將加入。

嫁來台中16年的越配裴子晴說，家鄉河內離胡志明市雖有2小時車程，但前往桃園機場搭機，路程遙遠，如今有台中直飛，方便許多；育有1子1女的越配段碧麗也說，傳統航空公司飛胡志明市來回票價1萬多元，過去1年回鄉1次，現台中有廉航直飛，票價便宜一半，用原本錢可買2張來回票，帶孩子一起回家鄉。

(中時)