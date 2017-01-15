美喜劇製作人：川普都不笑 讓人很頭大
身兼幽默作家的「怪咖尬宅男」（Freaks and Geeks）影集製作人朱德阿波托（Judd Apatow）表示，美國總統當選人川普即將入主白宮，對喜劇演員可說是一大挑戰。
法新社報導，阿波托與記者出席有關美國有線電視頻道HBO新劇「情迷意亂」（Crashing）的論壇，他在會中表示，「很難以超級搞笑的方式來看待這件事，因為我們都覺得可能會死。」阿波托與諧星彼得霍姆斯（Pete Holmes）共同製作這部影集。
同時擔任「女孩我最大」（Girls）影集製作人的阿波托說：「川普就是無法不向梅莉史翠普（Meryl Streep）發飆，他意志不夠堅強，不會這麼想︰『我不回應她，看起來才像是個領袖』。」
享譽世界的女星梅莉史翠普上週在金球獎頒獎典禮獲頒終身成就獎時，暗批川普發表製造分裂的言論，川普反嗆她是「希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的走狗」，以及「好萊塢獲評價過高的女星之一」。
49歲的阿波托說：「我們很擔憂的是他根本不笑。」
他說：「開口大笑表示，你與人們產生連結，你懂得傾聽也了解人們。不苟言笑、不會享受那種連結的人，實在讓人很困擾呀。」（譯者：中央社周莉芳）1060115
(中央社)
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