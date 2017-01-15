偷渡客跳窗逃 友人勸導後投案

越南偷渡客范文大（左二）7日脫逃，今天向宜蘭機動查緝隊投案。（李忠一攝）

范文大7日為躲避追捕，爬鐵絲網時左小腿受傷，今天他投案後，海巡署不敢輕忽，重重戒備防範他再脫逃。（李忠一攝）

海巡署日前宣布破獲40名越南籍偷渡客案件，但在押解過程中，范姓男子解開手銬後脫逃，讓海巡署顏面無光，但范某在宜蘭無處投靠，只能搭車到桃園找朋友，經朋友與張姓男子的勸導，范某在今天（15日）向宜蘭機動查緝隊投案。

宜蘭機動查緝隊指出，本月7日范文大（33歲）在押解過程中，解開手銬後脫逃，原本他要找五結鄉的朋友，但因友人得知范某脫逃，不敢收留，范某收下朋友的錢與衣服後，搭國道客運到台北，再從台北到桃園找越南籍的朋友。

期間范文大都待桃園，原本他在台灣從事製造遊覽車車體工作，因為脫逃事件，讓他工作無著，桃園的朋友勸他投案，經台籍的張姓男子聯絡宜蘭機動查緝隊，今天中午張男陪范文大到案。

范文大在7日逃逸時，為躲避追捕，跳過鐵絲網時左小腿受傷，因此當他投案時，查緝隊員從左小腿傷勢，一眼就認出他是范文大，訊後依入出國及移民法、脫逃罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭機動查緝隊指出，當初范文大逃逸後，外界指副駕駛座的隊員打瞌睡，但經查，該隊員並未打瞌睡，但因連日忙於勤務，精神上較疲累，押解過程沒有睡著，至於范文大能解開手銬，可能是手銬沒靠緊等因素導致，已調查內部疏失作行政處分。

(中時)