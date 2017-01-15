韓國國際青少年聯合會 樹德家商分享國際志工生活
樹德家商為擴展學生視野及國際觀，特別邀請來自韓國的國際青少年組織IYF分享國際志工生活及挑戰內心極限的內心變化。
樹德家商表示，IYF國際青少年聯合會（International Youth Foundation）成立於2001年，屬於國際非政府組織(NGO)。成立宗旨是透過國際交流活動，培養具備國際意識的領袖人才，實質性的解決全球性問題。
參與海外侍奉團的學生們，都是在學的大學生，通過參加世界大會內心得到改變後，願意挑戰極限。海外志願者都是在學的大學生，他們選擇休學一年，放棄舒適的生活，前往陌生的國家擔任志工。
參加的志願者必須經過為期一年的訓練期，並通過考核才能前往所志願的國家擔任志工。海外侍奉團每年差派500名海外志願者到各個國家，至今已第十五年，差派超過6000名海外志工。台灣的海外志工差派今年為第五個年頭，在台灣共有三分支部：台北、台中、高雄。
志工們希望透過分享內心改變的經驗，幫助內心軟弱如豆腐的青少年，挑戰困難、越過負擔，成為內心堅強如磚頭的人。
韓國志工們表演了代表韓國傳統的扇子舞，驚豔全場，還運用在台灣所學習的中文完成心理演講，鼓勵學生們不要逃避困難，也不要安於現狀的生活，面對挑戰，要勇敢的面對，越過心中覺得負擔的事。
志工講師們的熱情感染了所有的學生，反應熱烈，演講結束後也贈與心理教育書籍，並與志工講師們合影拍照。
(中時)
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