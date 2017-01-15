中和警預防犯罪宣導 三太子當宣導大使

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新北市中和警分局預防犯罪宣導團，三太子擔任宣導大使超吸睛。（葉書宏翻攝）

三太子擔任宣導大使和民眾合影。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局預防犯罪宣導團，三太子擔任宣導大使超吸睛。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局預防犯罪宣導。（葉書宏翻攝）

活潑可愛三太子吸引民眾注意。（葉書宏翻攝）

為了加強春節期間防竊（扒）、防搶、反詐騙等犯罪預防觀念，新北市中和警分局預防犯罪宣導團，結合轄內明穗里北海宮及共敬堂，由里長何韋翰率團以三太子擔任宣導大使，於轄內購物人潮較多之南山威力購物廣場，以表演民俗才藝及與活潑可愛三太子合照方式吸引民眾，提升民眾預防犯罪觀念，有效降低刑案發生。

中和警分局於現場發送春聯、紅包袋、月曆、桌曆及精美宣導品吸引民眾，並與現場民眾互動，提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害，執行防竊（扒）、防搶、反詐騙預防犯罪宣導，鼓勵民眾向轄區派出所、分局申請免費護鈔服務、住宅防竊檢測，確保民眾身體、財產安全。

中和警分局長陳銘宗表示，春節期間為106年1月19日至2月2日，為期15天，在此呼籲年節期間民眾應加強注意防竊、防搶、反詐騙等犯罪預防，讓民眾能歡樂過新年！

(中時)