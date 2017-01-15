中和警預防犯罪宣導 三太子當宣導大使
為了加強春節期間防竊（扒）、防搶、反詐騙等犯罪預防觀念，新北市中和警分局預防犯罪宣導團，結合轄內明穗里北海宮及共敬堂，由里長何韋翰率團以三太子擔任宣導大使，於轄內購物人潮較多之南山威力購物廣場，以表演民俗才藝及與活潑可愛三太子合照方式吸引民眾，提升民眾預防犯罪觀念，有效降低刑案發生。
中和警分局於現場發送春聯、紅包袋、月曆、桌曆及精美宣導品吸引民眾，並與現場民眾互動，提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害，執行防竊（扒）、防搶、反詐騙預防犯罪宣導，鼓勵民眾向轄區派出所、分局申請免費護鈔服務、住宅防竊檢測，確保民眾身體、財產安全。
中和警分局長陳銘宗表示，春節期間為106年1月19日至2月2日，為期15天，在此呼籲年節期間民眾應加強注意防竊、防搶、反詐騙等犯罪預防，讓民眾能歡樂過新年！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。