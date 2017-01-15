逮捕三星少主李在鎔 韓檢考慮經濟影響

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韓聯社和路透社報導，負責調查南韓總統親信門的獨立檢察組發言人李圭(吉吉)今天在例行記者會表示，是否對涉嫌行賄、做偽證的三星副會長李在鎔申請逮捕令，獨檢組也考慮經濟影響。

李圭(吉吉)表示，獨檢組最早將在明天下午2時30分的例行記者會前，決定是否對李在鎔申請逮捕令。

李圭(吉吉)指出，鑒於案情重大複雜，獨檢組方面得考慮眾多因素，但最重要的還是依照法律和原則處理。

據悉，獨檢組不僅對李在鎔的犯罪性質等進行研究，還考慮申請逮捕他對韓國經濟帶來的影響等。

獨檢組成員間意見各異，有人主張，由於已能證明李在鎔的犯罪事實，因此需要對他申請逮捕。但也有人認為，逮捕李在鎔會給韓國經濟帶來消極影響，因此應該慎重考慮。

獨檢組認為政府大力支援三星物產與第一毛織合併，三星則作為回報向親信門主角崔順實提供資金援助，而李在鎔深入介入此事。

並且，李在鎔還涉嫌在去年12月進行的「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」聽證會上作虛假陳述。因此，獨檢組將針對李在鎔提請逮捕令的可能性較大。

獨檢組12日上午9時30分許傳喚李在鎔，全面調查李在鎔是否以向崔順實方面行賄來謀取利益，調查一直進行到13日淩晨7時左右，持續22個小時。

據悉，李在鎔在調查中主張，雖然因朴槿惠施壓不得不向崔順實方面提供資金支援，但並未從中獲利。

三星方面也主張，三星也是此次事件的「受害者」，在韓國經濟不見起色的情況下，檢方對大企業掌門人採取司法程序不合時宜，需要謹慎考慮。1060115

(中央社)