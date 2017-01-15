逮捕三星少主李在鎔 韓檢考慮經濟影響
韓聯社和路透社報導，負責調查南韓總統親信門的獨立檢察組發言人李圭(吉吉)今天在例行記者會表示，是否對涉嫌行賄、做偽證的三星副會長李在鎔申請逮捕令，獨檢組也考慮經濟影響。
李圭(吉吉)表示，獨檢組最早將在明天下午2時30分的例行記者會前，決定是否對李在鎔申請逮捕令。
李圭(吉吉)指出，鑒於案情重大複雜，獨檢組方面得考慮眾多因素，但最重要的還是依照法律和原則處理。
據悉，獨檢組不僅對李在鎔的犯罪性質等進行研究，還考慮申請逮捕他對韓國經濟帶來的影響等。
獨檢組成員間意見各異，有人主張，由於已能證明李在鎔的犯罪事實，因此需要對他申請逮捕。但也有人認為，逮捕李在鎔會給韓國經濟帶來消極影響，因此應該慎重考慮。
獨檢組認為政府大力支援三星物產與第一毛織合併，三星則作為回報向親信門主角崔順實提供資金援助，而李在鎔深入介入此事。
並且，李在鎔還涉嫌在去年12月進行的「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」聽證會上作虛假陳述。因此，獨檢組將針對李在鎔提請逮捕令的可能性較大。
獨檢組12日上午9時30分許傳喚李在鎔，全面調查李在鎔是否以向崔順實方面行賄來謀取利益，調查一直進行到13日淩晨7時左右，持續22個小時。
據悉，李在鎔在調查中主張，雖然因朴槿惠施壓不得不向崔順實方面提供資金支援，但並未從中獲利。
三星方面也主張，三星也是此次事件的「受害者」，在韓國經濟不見起色的情況下，檢方對大企業掌門人採取司法程序不合時宜，需要謹慎考慮。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。