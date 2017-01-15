李欣芸遠赴保加利亞 重新錄製電影配樂

配樂及作曲人李欣芸，近日集結她為國片做的配樂與創作作品，發行新專輯「心情電影院」，為此還遠赴保加利亞錄音，而近日電影音樂劇夯，李欣芸也希望有一天能做音樂劇。

曾榮獲金馬獎與金曲獎肯定的李欣芸，近日發行雙CD新專輯「心情電影院」，裡面收錄她為電影「雙瞳」、「練習曲」、「深海」、「軍中樂園」等國片配樂，也有她為台北捷運板南線做的進站音樂「台北行板」、耳熟能詳的「陽光舞甜橙」等曲目。

為了這次的新專輯，李欣芸也邀曾為「新天堂樂園」、「心情電影院」錄製配樂的保加利亞國家廣播交響樂團出馬助陣，且成功征服樂團與德國錄音師們的心。

當初選擇去保加利亞錄音，一方面是因為她的偶像、奧斯卡原創音樂獎電影配樂宗師顏尼歐．莫利克奈，都是請保加利亞國家廣播交響樂團錄音，李欣芸說，「這次抱著朝聖的心情」，但也同時把台灣的音樂帶到國際。

李欣芸說，每錄製一首歌前，她都會和樂團描述這首曲子的故事背景，像是在錄「鷹之谷」，她會提到這是這是在描寫南台灣，尤其裡面描繪台灣的山、海，以及龍磐公園、墾丁、恆春，這些景象和保加利亞也很相近，團員們演奏起來似乎也很有感覺。

這次錄音最讓李欣芸印象深刻的是，她和保加利亞國家廣播交響樂團的團員都是第一次見面，但許多人聽到來自台灣的曲目都深受感動，甚至會在錄音結束後，主動詢問演奏得好不好，長笛手甚至主動要求呈現更多不一樣的演奏方式，讓與樂團合作十年的德國錄音師都驚訝說「前所未見」。

李欣芸透露，出發前她還有些擔心歐陸的樂團能不能演奏出台灣音樂的特色，因此在保加利亞錄音過程中，她一開始先讓樂團演出「大稻埕」曲子和電影「很久沒有敬我了你」的配樂「懷念年祭」，讓樂團感受一下台灣音樂味道，果然立刻收服樂手們的心。

李欣芸透露，過去礙於預算，許多配樂只能相對簡單的編制處理，這次與保加利亞國家廣播交響樂團合作，就是希望在維持既有曲子的本質上，呈現更不一樣的氣勢，雙方合作很合拍，不只樂團的成員稱讚她的音樂很感人。

李欣芸說，「希望證明台灣也有很好的配樂作曲家，也期待台灣電影人更願意找本土作曲人一起合作，不要老是認為外國的月亮比較圓」。

今年音樂劇電影「樂來樂愛你」在全球大紅，李欣芸表示，她下一個目標就是希望能做音樂劇，也希望有興趣的導演能與她合作。

配合「心情電影院」專輯發行，李欣芸3月19日將在國家音樂廳與高雄市立交響樂團、南王姊妹花、昊恩一起合作演出一場「心情電影院」音樂會，她也計畫出版琴譜，讓更多人或樂團有機會演出台灣本土作曲家的作品。1060115

(中央社)