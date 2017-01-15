鄭元暢驚喜合體林依晨 惡吻CP再聚超有愛

惡吻家族再聚，讓粉絲直呼懷念。（圖／取材自趙詠華微博）

鄭元暢驚喜現身，合體林依晨。（圖／取材自微博）

林依晨今舉行粉絲同樂會。（圖／中時資料照）

林依晨和鄭元暢2005年因合作演出《惡作劇之吻》，成為粉絲心目中經典的「惡吻CP」，每見到他們重聚一次，總讓大家直呼好懷念，今（15日）鄭元暢更秘密現身林依晨的粉絲同樂會，讓大批惡吻粉超驚喜。

林依晨今舉行出道15周年的粉絲同樂會，《惡吻》的導演瞿友寧、「直樹媽媽」趙詠華都一起出席，可見他們之間深厚的情誼，其中，鄭元暢更是無預警現身，讓現場粉絲欣喜不已。趙詠華也於微博貼出他們在後台的合照，開心稱「因為依晨大家就聚一起了」，而小綜也被釣出回應「驚喜有嚇到嗎？我可是憋很久」，引來眾人回應嚇呆了。

雖然還少了2位爸爸，沒讓「惡吻家族」全合體，但見到「直樹」放下手邊工作，為「湘琴」站台，就讓大家激動喊超有愛，不斷敲碗希望《惡吻3》能開拍。

(中時電子報)