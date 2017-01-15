鄭元暢驚喜合體林依晨 惡吻CP再聚超有愛
林依晨和鄭元暢2005年因合作演出《惡作劇之吻》，成為粉絲心目中經典的「惡吻CP」，每見到他們重聚一次，總讓大家直呼好懷念，今（15日）鄭元暢更秘密現身林依晨的粉絲同樂會，讓大批惡吻粉超驚喜。
林依晨今舉行出道15周年的粉絲同樂會，《惡吻》的導演瞿友寧、「直樹媽媽」趙詠華都一起出席，可見他們之間深厚的情誼，其中，鄭元暢更是無預警現身，讓現場粉絲欣喜不已。趙詠華也於微博貼出他們在後台的合照，開心稱「因為依晨大家就聚一起了」，而小綜也被釣出回應「驚喜有嚇到嗎？我可是憋很久」，引來眾人回應嚇呆了。
雖然還少了2位爸爸，沒讓「惡吻家族」全合體，但見到「直樹」放下手邊工作，為「湘琴」站台，就讓大家激動喊超有愛，不斷敲碗希望《惡吻3》能開拍。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。