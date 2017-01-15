學測將近 立志中學為高三學生「搶中祈福」

立志中學為即將參加學測的高三學生舉辦搶中祈福活動。（立志中學提供）

106年度大學學科能力測驗將於1月20及21日登場，高雄市立志中學高國中部師生，日前舉辦行之有年的「搶中祈福」活動，送給每位高三即將上考場學生「文昌筆」及「智慧糕」，祝福高三同學都能激發潛能、發揮實力，考出好成績。

立志中學同時擁有普通高中、高職及國中部的完全中學，其中普通高中學生即將參加大學學科能力測驗。

為了讓高三學生在最終的衝刺階段，能夠心情更加穩定，所以日前高中部陳昭仁主任率領全部高三導師，備妥文昌筆及智慧糕，到高雄市鹽埕區的文武聖殿，向至聖先師、文昌帝君及文魁星君祈福，並將文昌筆及智慧糕過香爐後，於「搶中祈福」活動，贈予每位高三同學，希望能給同學們好考運，文昌賜福、朱筆點榜、靈明智慧、高分高中。

高中部高一及高二的學弟學妹們也發揮創意製作「集氣必勝」貼紙，全體共同獻唱楊培安的《我相信》，祝福學長姐們學測考試必勝，相信一定可以考出最佳成績。場面溫馨感人，讓高三的學長姐們都信心倍增。

副校長江山定表示，透過祈福活動，要讓高三的同學感受到學弟妹與師長們都相挺著他們，期許他們最終衝刺階段，堅持到最後，把自己的最佳實力，展現出來。

(中時)