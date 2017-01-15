淡水警犯罪預防宣導 鑼鼓、勁舞熱鬧開場

新北市淡水警分局今日下午於淡水捷運站舉行「全民犯罪預防宣導」快閃活動。（譚宇哲翻攝）

新北市淡水警分局今日下午於淡水捷運站舉行「全民犯罪預防宣導」快閃活動。（譚宇哲翻攝）

新北市淡水警分局今日下午於淡水捷運站舉行「全民犯罪預防宣導」快閃活動。（譚宇哲翻攝）

新北市淡水警分局為加強民眾春節期間防搶、防竊、反詐騙等犯罪預防觀念，今日下午於淡水捷運站舉行快閃活動，邀請三芝國中鑼鼓隊，配合竹圍高中熱舞辣妹獻上精湛舞技，揭開宣導序幕，現場還有可愛的警察大頭娃娃、蜘蛛人、美女警花帶頭宣導，盼將犯罪預防觀念深植民眾心中。

淡水警分局表示，此次「全民犯罪預防宣導」快閃活動，動員偵查隊刑警、義刑、志工媽媽等30多人，由淡水知名的刑警歌手林慶宏主持，透過妙語如珠的生動演出，發送防搶、防竊、反詐騙文宣，講解相關預防知識。

警方表示，農曆新年將至，民眾對現金需求量大，易成為宵小覬覦目標，提醒民眾提領現金時，應結伴同行，注意周遭可疑人士，避免夜間至設置偏僻的提款機提款，如有必要，可向當地派出所申請免費護鈔服務；至人潮擁擠的地方採買時，務必將包包置於胸前，可避免扒手趁機行竊。過年期間全家出遊不在家，也可事前向住家附近的派出所申請「舉家外出住宅巡邏服務」。

(中時)