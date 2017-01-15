川普時代來臨 世界經濟論壇尋求因應

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全球經濟目前處歷年來較佳狀態，股市蓬勃上漲，油價再度上揚，而一年前，全球擔憂中國大陸迅速成長的經濟減速，風險也已減緩。

路透社報導，然而在政界領袖、企業CEO和世界主要銀行首長到瑞士達佛斯（Davos）召開年度「世界經濟論壇」（WEF）會議時，大家的心情可一點也不好。

在經濟展望樂觀的假象之下，潛伏著對政治氛圍轉壞的嚴重憂慮，及美國新總統川普（Donald Trump）上任後，帶來深沉的不確定感。

世界經濟論壇自1月17至20日舉行，最後一天會議正好是川普就職日。

達佛斯去年論壇一致認定川普沒機會當選美國總統。就在英國脫歐不到半年內，他的勝選衝擊達佛斯精英長期以來所篤信的從全球化、自由貿易到多邊主義等原則。

川普已成為民粹新一派代表人物，民粹至今橫掃已開發國家，並正威脅戰後自由民主秩序。荷蘭、法國、德國、可能再加上義大利今年正逢選舉年，世界經濟論壇可明顯感受來參加會議人士的緊張。

智庫「國際危機組織」（ICG）執行長葛漢諾（Jean-Marie Guehenno）說：「不論你如何看待川普和他的立場，他勝選後已開啟深刻的不確定感，其陰影將壟罩達佛斯。」

出席會議的領袖名單包括首次參加世界經濟論壇的中國國家主席習近平，及英國首相梅伊（Theresa May）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）等國家領袖。（譯者：中央社羅苑韶）1060115

(中央社)