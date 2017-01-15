外媒：中國人權還像是霧霾天

外媒報導，浙江省基督教協會牧師顧約瑟被抓、律師李春富出獄後精神失常、山東建築大學教授鄧相超在網上轉載批毛澤東的帖文引發圍攻，都說明中國大陸人權狀況還像是霧霾天，並沒有改善。

法國廣播公司（RFI）中文網報導，2017年剛剛過去半個月，種種跡象顯示，中國的人權狀況一點都沒有改善。

據中國維權律師關注組最新消息，律師李春富是仍被關押的律師李和平的弟弟，被關押530多天的李春富12日回到家中。他的嫂嫂王峭嶺說，從看守所出來的李春富跟以前相比判若兩人。他極度消瘦，面帶恐懼，語無倫次。

更嚴重的是，處在極度恐懼當中的李春富有無法控制的家暴傾向。經過北京市回龍觀醫院的診斷，李春富律師患了精神分裂症，已經確定住院治療。

另外，中國大陸杭州警方7日以「挪用資金罪」再次逮捕杭州基督教牧師顧約瑟，但實際上，他是因為反對北京方面強拆十字架而受到外界關注的基督教人士。

海外的中國基督教活動人士表示，顧約瑟是文革以後中國政府逮捕的最高級別的宗教人士。顧約瑟曾是浙江省基督教協會的會長，任杭州「崇一堂」教會的主任牧師。

山東建築大學教授鄧相超因在網上轉載批評已故中共領導人毛澤東的帖文，引發擁毛人士的暴力示威活動和網路圍攻，山東省政府和其所在大學卻順應擁毛輿論，相繼解除鄧相超的政府職務和教職。1060115

(中央社)