有故事的島嶼 金門村史出版

「金門村史」首輯6冊今天發表，林馬騰、林金榮等作者在浯江書院和鄉親分享寫作的心路歷程，見證人文薈萃的島鄉。文化局表示，要透過「村史」，讓金門成為有故事的地方。

金門歷史長達1700年，縣長陳福海上任以來，一再要求各單位無論做人麼事，一定要把金門在地故事融入，讓金門成為有故事、有溫暖、有感情，可以吸引人的目光。

文化局長呂坤和表示，金門面積雖小，卻擁有170多個自然村，歷史悠久且有濃厚的宗族聚落特色，匯聚成一座豐富精彩的文化島鄉；他說，自上任以來，陳福海就交代他要出版一套村史，也唯有在地文史工作者或有興趣的鄉民，才能有最貼近土地的紀錄。

歷經1年籌備，經過委員評選6件作品，文化局終於集結出版成冊，今天邀請作者暢談書寫的心路歷程。林馬騰表示，他寫的是上林一個小地方的故事，雖然不登大雅之堂，但他努力訪問耆老，忠實表現出「小地方的大故事」。來自後浦小鎮的林金榮說，祖父早年下南洋，堂兄弟幾乎都在異鄉，只有他們一支留下來，他是用記憶來刻劃後浦的點點滴滴。

老家在后水頭的黃克全表示，雖從沒有寫過村史，但希望能為老家貢獻一己力量。楊天厚說，老家在官澳，距離青嶼很近；青嶼一地歷史上出了不少人才，他受託書寫青嶼村史，也重新認識青嶼，收獲很大。

李福井說，古寧頭有600年發展歷史，他也是用生命來書寫，將蒐集20多年的資料呈現出來，是他對出生地最大的回饋。蔡群生則是謙虛地說，他是軍人退下的一介武夫，第一次寫村史就入選，不敢與其幾位文學家相比。

「金門村史」第1輯全書6冊，分別是林馬騰「古韻今輝-烈嶼上林鄉社史」、林金榮「金城鎮民的歲月容顏-后浦往事」、黃克全「汶水揚波后水頭」、楊天厚和林麗寬「走讀金門青嶼」、李福井「古寧頭 李花開」和蔡群生「御賜里名-瓊林」。

文化局表示，未來每年會持續出版村史，希望有興趣的民眾送件；此外，進士傳記、軍事史蹟及大二膽口述歷史，也歡迎民眾參與，成為鄉土歷史教材。1060115

(中央社)