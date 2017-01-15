鄭文燦陳偉殷廣豐新天地會粉絲

我要評比

桃園市長鄭文燦跟旅美棒球投手陳偉殷今天前往八德廣豐新天地，出席台灣菸酒與廠商的合作活動，陳偉殷還現場調酒給球迷現場氣氛熱鬧。

台灣菸酒今天下午跟家樂福合作，特邀請陳偉殷擔任品牌代言人，他旅外生涯先後效力日本職棒中日龍隊、美國職棒巴爾的摩金鶯隊、邁阿密馬林魚隊，表現相當優異，展現運動精神，也是台灣的英雄。

鄭文燦表示，廣豐新天地甫於12日開幕，內有4大旗艦店，包括家樂福、迪卡儂運動用品量販店、彭園婚宴會館、國賓影城等，建築設計相當新穎，其廣場、公園開闊，進出口動線佳。

他強調桃園市府協助交通維持計畫，因此開幕期間人潮、車潮雖然眾多，但交通大致順暢，廣豐新天地是休閒購物好場所，對於八德發展相當有助益。

他指出，捷運綠線即將於今年發包動工，八德區將設置5個車站，可到桃園火車站、藝文特區、蘆竹，並與機場捷運線連結，也有支線連結高鐵桃園站；捷運三鶯延伸線也會連結捷運綠線，未來八德地區將有三鶯延伸線、捷運綠線2條捷運線。

鄭文燦指出，另外，桃園市府規劃桃園車站後站延平路延伸貫通至大湳交流道；而包括八德國民運動中心、北區青少年活動中心、西坡埤塘公園等建設也都會依次推動，八德的生活品質將大幅提升。1060115

(中央社)