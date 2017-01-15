名家揮毫贈春聯　廖正良盼新年擴大服務

我要評比

新北市議員廖正良（中）今天上午在汐止舊建成市場舉辦名家揮毫贈春聯活動，將福氣分享給民眾，也期盼今年國泰民安。（李其樺攝）

過年迎新春，新北市議員廖正良服務處今天上午在汐止舊建成市場舉辦第3場「名師揮毫贈春聯」活動，請來書法名家現場揮毫寫春聯，上千民眾踴躍來到現場索取，顯示議員長期地方服務帶來的高人氣。

市議員廖正良表示，連續10年舉辦揮毫贈春聯活動，將滿滿的福氣分享給民眾，可以平安過年，由幾位任教國中、國小精研書法的退休教師揮毫，每年超過萬人索取春聯，活動極受歡迎。

過去一年廖正良勤走地方基層上百項建設，爭取汐止運動場修復經費，並促成汐止國民運動中心興建，在地方累積深厚服務經驗與選民高支持度。

廖正良說，祈望今年新的一年國泰民安，民眾萬事順心，也將繼續擴大地方服務，爭取汐止交通建設得到進一步改善。

(中時)