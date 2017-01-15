豬哥亮遺書已寫好 醫生准假跑宣傳
賀歲片「大釣哥」今天到台北年貨大街宣傳，演員豬哥亮受訪時鬆口，去年已寫好遺書，怕老婆傷心暫不會公開；他為戲勤跑宣傳，笑說有向醫師請假，新年願望求票房破億。
喜劇天王豬哥亮每逢年節必出賀歲片，這次除了演出電影「大釣哥」，也首次身兼老闆、製片與編劇，他與演員藍正龍、謝沛恩、楊貴媚、導演黃朝亮今天下午現身台北年貨大街宣傳，並前往霞海城隍廟為電影祈福。
豬哥亮近來通告拍片與抗癌兩頭忙，整個人變得更憔悴消瘦，頭髮也白了，他自嘲，「這樣表示我做化療沒掉髮，這是真髮」，心繫電影的他，即使病痛纏身仍勤跑宣傳，還跑進校園與學生互動，接招年輕人辛辣提問。
他受訪時鬆口，去年還未入院就寫好遺書，但怕太太傷心，暫不會公布；他因患大腸癌腹部積水，腰圍一度大到48吋，「那時我就想說沒救了，趕緊交代電影相關事項」，透露當時心想能活到「大釣哥」拍攝結束，就很滿足。
豬哥亮自我調侃，表示太常拜拜，神明都來幫他，讓他遇到好醫生，能順利撐到至今，「到現在我活得好高興」，表示醫生准他「放假」，因此能多跑宣傳就儘量跑，豬哥亮笑說新年願望只求電影票房破億，否則就沒意思了。1060115
(中央社)
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