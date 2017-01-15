白狼次子張瑋返台 待警方訊後說明

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涉及香港社運人士黃之鋒來台衝破封鎖線企圖施暴的白狼兒子張瑋，今天傍晚搭機返台，航警送交傳票。張瑋指出，偵訊後會向大家說明。

香港社運人士、「香港眾志」秘書長黃之鋒，1月7日與三名香港議員應邀來台參加活動，在桃園機場遇暴力接機險遭追打。航警查出中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂的次子張瑋，當天也衝破警方封鎖線企圖施暴，張瑋日前遭警方以妨害公務罪嫌移送地檢署，複訊後請回。

但張瑋卻出境，警方表示，張瑋原本預定25日才返台，因檢察官希望早日返台說明，張瑋今天傍晚5時餘搭機返抵桃園機場。

航警局刑警將在登機門口等候，待張瑋一下飛機，便立即將傳票送交張瑋簽收，由於檢方傳喚，航警立即將人帶至桃園地檢署。

張瑋則指出，等等要去地檢署說明，等說明結束，步出地檢署之後，再跟大家說明。1060115

(中央社)