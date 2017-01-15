海山警大頭娃娃掃街　宣導防竊、防搶

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新北市海山警分局預防犯罪宣導團配合義刑、志工們，出動警察大頭娃娃掃街。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局預防犯罪宣導。（葉書宏翻攝）

警察大頭娃娃吸睛。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局出動大頭娃娃掃街。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局預防犯罪宣導團今（15日）時配合義刑、志工們，出動警察大頭娃娃掃街，步行於轄內土地公廟、新北市政府市民廣場、新北市政府、板橋大遠百、板橋遠東百貨等處，快閃掃街宣導，期間發送防竊防搶文宣及精美宣導品，並提醒民眾注意防竊防搶安全概念及因應作法，獲得民眾熱情回應。

海山警分局因應106年加強重要節日防竊防搶安全維護，除加強轄區金融機構、超商、銀樓、投注站等處巡守安全維護，另主動聯繫電視台、廣播電台、商家、里辦公室等協助託播預防犯罪宣導標語、配合社區、里辦公室及社團等機關辦理宣導活動，防制竊案、搶案發生及淨化轄區治安。

海山警分局長陳木樹呼籲，民眾注意居住安全、時時提高警覺、加強守望相助，避免歹徒伺機侵犯，出門在外，注意身邊可疑人物、貴重物品不離身、家家戶戶平安過好年！

(中時)