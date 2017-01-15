海山警大頭娃娃掃街 宣導防竊、防搶
新北市海山警分局預防犯罪宣導團今（15日）時配合義刑、志工們，出動警察大頭娃娃掃街，步行於轄內土地公廟、新北市政府市民廣場、新北市政府、板橋大遠百、板橋遠東百貨等處，快閃掃街宣導，期間發送防竊防搶文宣及精美宣導品，並提醒民眾注意防竊防搶安全概念及因應作法，獲得民眾熱情回應。
海山警分局因應106年加強重要節日防竊防搶安全維護，除加強轄區金融機構、超商、銀樓、投注站等處巡守安全維護，另主動聯繫電視台、廣播電台、商家、里辦公室等協助託播預防犯罪宣導標語、配合社區、里辦公室及社團等機關辦理宣導活動，防制竊案、搶案發生及淨化轄區治安。
海山警分局長陳木樹呼籲，民眾注意居住安全、時時提高警覺、加強守望相助，避免歹徒伺機侵犯，出門在外，注意身邊可疑人物、貴重物品不離身、家家戶戶平安過好年！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。