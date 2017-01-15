休旅車逆向連環撞 5人受傷送醫

轎車逆向撞上2部自小客車及3輛機車，事故現場一片狼藉。（譚宇哲翻攝）

轎車逆向撞上2部自小客車及3輛機車。（譚宇哲翻攝）

20歲張姓男子今天下午4時許駕駛七人休旅車，行經新北市新莊區21號越堤道時，疑似因疲勞駕駛，駛入對向車道，2部自小客車及3輛機車因閃避不及遭撞，造成3位機車騎士及2名後座乘客受傷送醫，所幸皆無生命危險，詳細肇事原因及責任歸屬正待警方進一步釐清。

(中時)