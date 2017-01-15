新住民熱情撲上來 莎莎自嘲：很久沒這麼搶手
八大綜合台招牌談話性節目《WTO姐妹會》邁入第8個年頭，節目也轉型朝年輕化，由莎莎接下主持棒，首次在八大主持的她，為配合節目新住民假日錄影的時間，更是把多個假日活動推掉，只為了能一起做出好節目。日前已先進棚試錄，她說，因為新住民來自世界各國，風俗民情與台灣不一樣，除了熟記錄影腳本，笑稱「谷哥」（Google）成了她的好幫手！
為歡迎莎莎入主，節目新住民朋友特別組成旅行團，突擊莎莎開設的咖啡店送上驚喜。莎莎拿出親手做的甜點蛋糕招待，好手藝讓大家讚不絕口。來自德國的阿福透漏對莎莎的印象：「莎莎像是漂亮的公主，感覺很溫柔。」莎莎親自餵食一口蛋糕給阿福，看得其他新住民忍不住「哇～」發出羨慕聲，都搶著想撲向主持人，莎莎忍不住笑說：「很久沒這麼搶手！感覺很好～」。
此外，莎莎竟認出來自日本的新住民Makoto，原來是她多年前曾去北海道出外景時，Makoto就在當地工作服務，沒想到兩人竟在《WTO姐妹會》有緣再相遇。而日前已先行進棚試錄，莎莎說：「新住民都很活潑，嘰哩呱啦的就像朋友一樣聊天。」不過，她透露自己是很沒有安全感的人，事情一定要準備到可以掌握，才會覺得放心，「我最怕錄影現場突然被喊Cut，擔心影響工作氣氛。」所以錄影前會把錄影腳本熟記到腦子裡，尤其節目有來自各國的外國人，所以會邊看稿子邊Google標註問題。
(中時)
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