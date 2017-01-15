睽違20年 「惡靈古堡」蜜拉喬娃維琪女神再臨

睽違20年 「惡靈古堡」女神蜜拉喬娃維琪15日晚間二度訪台。（陳麒全攝）

蜜拉喬娃維琪與老公保羅安德森。（陳麒全攝）

睽違20年 「惡靈古堡」女神蜜拉喬娃維琪15日晚間二度訪台。（陳麒全攝）

睽違20年 「惡靈古堡」女神蜜拉喬娃維琪15日晚間二度訪台。（陳麒全攝）

睽違20年 「惡靈古堡」女神蜜拉喬娃維琪15日晚間二度訪台。（陳麒全攝）

睽違20年 「惡靈古堡」女神蜜拉喬娃維琪15日晚間二度訪台。（陳麒全攝）

睽違20年 「惡靈古堡」女神蜜拉喬娃維琪15日晚間二度訪台。（陳麒全攝）

睽違20年 「惡靈古堡」女神蜜拉喬娃維琪15日晚間二度訪台。（陳麒全攝）

「惡靈古堡」女神蜜拉喬娃維琪15日晚間二度訪台，這次是蜜拉喬娃維琪在12月起從亞洲展開全球首波造勢活動，15日、16日兩天安排來台，導演也是老公的保羅安德森也連袂出席活動，與台灣粉絲及媒體朋友們見面。距離上一次來台則是1997年的「第五元素」，當年來台時造創下許多話題紀錄，此次則是蜜拉二度來台，屆時她將陪影迷們提前過春節。

蜜拉喬娃維琪緊依著保羅安德森步出登機門，看到守候的媒體記者蜜拉喬娃維琪露出驚訝的表情，並親切向媒體記者揮手致意，隨後由環宇商務中心的人員引導，坐上電動車出關。

(中時)