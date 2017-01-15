東泰闖8強寫歷史 沒年假也喊爽

東泰高中締造隊史首闖8強紀錄。（葉士弘攝）

東泰高中堪稱本屆HBL「外卡賽專家」，繼資格賽擊敗漢英高中取得16強門票後，12強又陷入外卡賽危機，但球員奮戰不懈，展現「東泰一心、懸命一擊」的意志力，先在「新竹內戰」擊敗光復高中，接著面對本屆8強呼聲極高的青年高中，憑藉全隊5人得分達兩位數，終以61比58獲勝，一日兩勝搶下8強門票，也寫下隊史首闖8強紀錄，更是新竹球隊首晉8強。

東泰高中教練高丁國柱賽後激動落淚，他領兵符3年，終於達成校方期待，締造隊史首闖8強紀錄，他對球員拚盡全力只為奪勝感動，他說：「最後一次暫停我就差點哭了，看到孩子們都快抽筋還在拚，戰術差點說不出口。」

一路從資格賽闖關的東泰高中，搶8強門票的決心，差點在12強首戰敗給東山高中後消失殆盡，但高丁國柱每天晚上集合球員開會，除了透過影片檢討比賽過程，更花時間激勵球員，果然讓球員逐漸找回信心，他說：「我們能一日兩勝，締造奇蹟。」

來自花蓮的戚本璿外卡最終戰縱橫全場，是東泰打下8強門票的關鍵人物，但他經歷心理煎熬，「第一場就輸給東山，我每天睡不著，一直想起過去兩年無法晉級的回憶。」他強調教練的鼓勵起了很大作用，他打趣說：「教練很愛念我，到了高三都還在罵我，我真的很想扁他，但我跟了他3年，沒有他就沒有我。」

東泰高中從未晉級8強，每年春節假期都沒有備戰壓力，但今年締造隊史紀錄，面對下月5日的8強賽，高丁國柱雖讓球員放假，卻也表明過年備戰的決心，球員則躍躍欲試，戚本璿說：「過年每年都過，但8強賽就這一次，備戰更重要。」

(中時電子報)