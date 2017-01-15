韓女迷姦案 她買同款飲料比對才驚覺被下藥

詹姓司機的車子已遭檢警查扣，裡面還找到疑似注藥的針筒。（陳鴻偉攝）

疑遭詹姓司機迷姦的韓女，12日喝了詹提供的乳酸飲料，其中2女到13日仍持續昏睡，較沒事的第3人想到當時入口的飲料，有一點「苦苦的」，原本還以為是台灣口味，後來到附近超商購買同款試喝，驚覺味道完全不同，這才認定遭到下藥，除傳簡訊質問車行和詹，也向韓國在台辦事處求援，並在次日報警。

詹姓司機偵訊時，則供稱曾患精神疾病，作案的藥丸是當時吃剩的，他將藥丸用水化開，再一一注入乳酸飲料中，12日準備離開九份時，插上吸管請3名韓女喝。

3人中未被迷昏的女子說，詹遞飲料來時，她看到錫箔紙上的洞，好像比吸管洞大一點，當時就覺得可疑，加上喝了一口發現「苦苦的」，所以沒有再喝，另2女則以為台灣的口味就是這樣，結果全部喝完。

2名韓女13日還是很不舒服、持續昏睡，較沒事的1人則到超商買飲料檢驗，發現全無苦味後，氣憤傳簡訊給車行及詹，以英文質問：「飲料裡是不是有下藥？」、「我們要報警！」隨後聯絡在台辦事處，並在旅遊網站PO文尋求協助、報案。

警方已在詹的車子裡，發現疑似注藥的針筒，現已將物證送驗，檢測裡面殘留的迷藥成分。

(中時)