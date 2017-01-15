山東新人婚宴一桌只請一碗菜 網友崩潰
中國大陸山東省鄒城市日前有戶人家響應推動結婚新風，新娘不要彩禮（聘金），而婚禮宴席每桌只請一碗菜。當地政府頒發兩塊牌匾給這對新婚夫婦，表揚他們致力移民易俗。 此舉引發大陸網友熱議，許多網友都贊同不收彩禮，但對於一桌一道菜都有些意見。有網友說，「吃飯總得吃得開心吧，畢竟結婚，不要求奢華，也得拿點心意出來吧。」
還有網友說，「就一碗菜，我覺得沒有彩禮起碼也得大魚大肉吧，無肉不歡的我受不了一個菜，喜慶的日子還沒肉」。
齊魯晚報網14日報導，在上述這場婚宴裡，只有新娘的娘家人能享受一桌10道菜的待遇，10道菜加起來也不超過人民幣200元（新台幣940元）。
新郎家的親朋好友只來吃一頓午飯，而每桌只有一碗菜，當天那碗菜是燉排骨蘑菇。
鄒城市政府自2006年就提倡紅白喜事一概簡化辦理，新娘趙秀則是當地第一個不收彩禮的新娘子。
因此，當地政府在婚禮當天為新娘新郎送來了兩塊牌匾，送給新郎的是「移風易俗優秀標兵」，送給新娘的牌匾則是「好媳婦」。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。