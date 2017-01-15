山東新人婚宴一桌只請一碗菜　網友崩潰

中國大陸山東省鄒城市日前有戶人家響應推動結婚新風，新娘不要彩禮（聘金），而婚禮宴席每桌只請一碗菜。當地政府頒發兩塊牌匾給這對新婚夫婦，表揚他們致力移民易俗。 此舉引發大陸網友熱議，許多網友都贊同不收彩禮，但對於一桌一道菜都有些意見。有網友說，「吃飯總得吃得開心吧，畢竟結婚，不要求奢華，也得拿點心意出來吧。」

還有網友說，「就一碗菜，我覺得沒有彩禮起碼也得大魚大肉吧，無肉不歡的我受不了一個菜，喜慶的日子還沒肉」。

齊魯晚報網14日報導，在上述這場婚宴裡，只有新娘的娘家人能享受一桌10道菜的待遇，10道菜加起來也不超過人民幣200元（新台幣940元）。

新郎家的親朋好友只來吃一頓午飯，而每桌只有一碗菜，當天那碗菜是燉排骨蘑菇。

鄒城市政府自2006年就提倡紅白喜事一概簡化辦理，新娘趙秀則是當地第一個不收彩禮的新娘子。

因此，當地政府在婚禮當天為新娘新郎送來了兩塊牌匾，送給新郎的是「移風易俗優秀標兵」，送給新娘的牌匾則是「好媳婦」。1060115

(中央社)