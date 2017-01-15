趙傳靠實力進軍大陸 以成名曲道出心境

搖滾樂出身的台灣歌手趙傳，近年來也是中國大陸歌壇的常客。日前他在四川衛視亮相，重新詮釋自己的成名曲「我很醜，可是我很溫柔」，向對岸觀眾道出他在歌壇初出茅廬的心境。

今年56歲的趙傳，早在1982年就讀專二時，就自組重金屬風的「紅十字合唱團」，四處演唱。1988年，趙傳加盟滾石唱片，一曲「我很醜，可是我很溫柔」，一舉打動了許多台灣中青年人的心，成為大街小巷琅琅上口的歌曲，也讓他快速走紅。

繼「我很醜，可是我很溫柔」後，趙傳繼續推出像是「我終於失去了你」、「我是一隻小小鳥」等許多膾炙人口的歌曲，並數度奪得金曲獎，讓他成為1990年代台灣歌壇的實力派歌手，也成為跳脫偶像外型而揚名歌壇的傳奇人物之一。

2000年後，趙傳逐漸退居幕後，出片量減少，偶爾在電視劇及電影客串演出，整體曝光不多。2012年，他加盟華納唱片，並在2014年推出過去25年的精華「一顆滾石的25年」專輯，使他再度受到台灣觀眾矚目。

但就在這同時，趙傳開始在中國大陸螢光幕發展，先後參加「隱藏的歌手」、「我是歌手」、「蒙面唱將猜猜猜」等歌唱真人秀節目。在過去走紅的基礎上，趙傳的實力逐漸受到中國大陸觀眾的肯定。

日前，趙傳在四川衛視節目「圍爐音樂會」現身。其中，他在「重返十八歲」單元上，他重新詮釋了自己成名的「我很醜，可是我很溫柔」等歌曲，受到熱烈迴響。他說，會選這首歌，是為「分享初出茅廬的那種狀態，純真、單純、勇往直前的精神」。

但趙傳在節目中，娓娓道出自己近30年來的創作經歷說，「年輕時是情感的宣洩，要用強悍的表達，去掩飾內心的脆弱；現在的搖滾是一種成熟的任性，『真誠不偽飾，勇敢不退縮』」。

除了回味成名曲及道出心路歷程，趙傳在節目中沒有邀請其他任何人，只帶自己的唯一弟子、女歌手Jennifer前來助陣，一同登台。Jennifer說，自己想做趙傳的徒弟「苦等了15年」，她的努力堅持也終於「修得師徒緣」。1060115

(中央社)