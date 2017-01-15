蜜拉喬娃維琪抵台宣傳 送上飛吻

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好萊塢女星蜜拉喬娃維琪今天晚間與導演老公保羅安德森搭機抵台宣傳新片，她相當親切，在鏡頭前送上飛吻。

她來宣傳「惡靈古堡：最終章」，16日預計舉行記者會，17日離台，短暫訪台3天，他們搭商務中心電動車通關入境。

時隔20年再度訪台的蜜拉喬娃維琪，與導演老公保羅安德森登台宣傳新片「惡靈古堡：最終章」，16日預計舉行記者會，17日離台，短暫訪台3天。1060115

(中央社)