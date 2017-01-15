花漾和美 魏明谷鼓勵民眾走出戶外
彰化和美鎮公所響應美化彰化6年計畫，舉辦花漾和美-親子賞花趣活動，彰化縣長魏明谷親臨致詞，鼓勵大家踴躍走出戶外。
彰化和美鎮公所為響應美化彰化6年計畫，推廣種植景觀作物，在和美鎮線東路6段107號附近的農田花海舉辦「2017花漾和美-親子賞花趣」活動，參加的貴賓則有彰化縣長魏明谷、國民黨籍立法委員王惠美、民進黨籍彰化縣議員尤瑞春等人。
魏明谷指出，鎮公所利用農作休耕期，在農田種植油麻菜籽、波斯菊和向日葵等，景觀美麗，現場還有小朋友放風箏，看到大家都來到這裡賞花遊玩，花團錦簇中放鬆身心，呼籲大家踴躍走出戶外。
而在活動會場，除了有花田的裝置藝術供遊客欣賞外，各社區也帶來表演，而民眾也能憑發票兌換限量風箏、紀念郵票以及地方特色小吃等，而花田裝置藝利將展示到1月22日，歡迎民眾前往觀賞。1060115
(中央社)
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