3個傻妻打退人夫帶走40萬　何妤玟生女後運勢嚇嚇叫

何妤玟、楊羽霓、佩佩開心拿到40萬獎金。（衛視中文台）

何妤玟、楊羽霓、佩佩開心拿到40萬獎金。（衛視中文台）

衛視中文台《歡樂智多星》17日將送出史上最高的獎金：40萬！人妻組何妤玟、楊羽霓、佩佩，在資格賽打退人夫組高山峰、鮪魚、PAUL，搶得挑戰獎金的機會，3位人妻說自己是傻人有傻福，要拿獎金一起前往印度朝聖。該集是3日錄製，何妤玟說自己產後第一次上《歡樂智多星》，前幾天才幫二女兒辦完彌月，錄影隔天4日還是她40歲生日，沒想到好運嚇嚇叫！

《歡樂智多星》新年後第一次錄影就送出40萬，而且是由傻妻3人組何妤玟、楊羽霓、佩佩抱走，眾人始料未及，平常給大家傻大姊形象的她們異口同聲說自己是傻人有傻福，她們先是驚險的擊退人夫組，搶得挑戰獎金的機會，在答題的過程中過五關斬六將，甚至多題瞎矇也矇對，像是「哪種海鮮在荷蘭被列為百大惡劣外來物種」「哪個朝代有冷漠罪」等都順利解題成功，氣勢順到連她們本人都覺得不可思議，楊羽霓笑說最近剛好要去印度，剛好拿到這筆獎金，可以安排三個人的印度之旅。

剛生完第二胎的何妤玟說自己現在很努力地在賺奶粉錢，佩佩則是努力「做人」，楊羽霓覺得帶小孩很辛苦，但看到何妤玟的小孩很可愛，又很心動想生個女兒，但又想到再懷孕，小孩的年齡會差快13歲。主持人胡瓜以過來人的身份鼓勵她，因為他兩個孩子也是差11歲，如果現在丁柔安可以懷孕成功，小孩們的年齡就差30幾歲，展現出「做人」的雄心壯志。

「結婚前生子後」運勢都超旺，《歡樂智多星》快成為結婚基金或奶粉錢的提款機，何妤玟大笑說自己產後第一次來上這個節目，前幾天才剛辦完二女兒的彌月，甚至錄影隔天（4日）還是她40歲生日，沒想到財運旺成這樣，提前收到大禮，笑到合不攏嘴，主持人胡瓜看到三位人妻亂解題還可以帶走新年大紅包，不禁苦笑：「見鬼了！」

(中時)